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Бенджамін Франклін, політичний діяч США, вчений, письменник

У столиці Іраку від вибухів померла 21 людина

31 грудня, 2016 - 10:07
Фото Reuters

Щонайменше 21 людина загинула і ще 40 були поранені в результаті двох вибухів на людному ринку в столиці Іраку Багдаді, повідомили іракські посадовці.

За повідомленнями, вибухи сталися у суботу вранці біля магазинів, які продають автозапчастини на ринку Аль-Сінак у центрі Багдада.

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за напад.

Одну бомбу підірвав смертник, а інша була закладена заздалегідь, заявив агенції Reuters представник міністерства внутрішніх справ країни.

Іракська столиця часто стає мішенню нападів, які відбуваються переважно у людних місцях.

Нагадаємо, 25 грудня іракські чиновники повідомили, що внаслідок окремих вибухів в Багдаді та його околицях було вбито щонайменше 11 цивільних осіб і поранено 34.

Джерело: BBC Україна
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