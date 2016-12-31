У віці 106 років помер художник Walt Disney Тайрус Вонг

Художник Bambi, який здобув популярність завдяки своїм ескізами для анімаційного мультфільму "Бембі", помер у віці 106 років. Про це повідомила американська телекомпанія CNBC з посиланням на заяву сімейного музею Walt Disney.

"Легендарний художник Walt Disney Тайрус Вонг володів даром пробуджувати неймовірне відчуття в своєму мистецтві", — йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що малюнки Вонга, що зображали оленів у лісі, привернули увагу компанії Walt Disney і стали основою для візуального стилю художнього фільму "Бембі".

Незважаючи на те, що Вонг працював в Walt Disney лише з 1938 по 1941 рік, в 2001 році він був названий "Легендою Діснея"

Потім протягом 26 років Вонг працював на студії Warner Brothers і вийшов на пенсію у віці 68 років.