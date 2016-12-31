Україна надіслала ноту МЗС ОАЕ через ситуацію із туристами

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту МЗС ОАЕ через те, що українські туристи вже кілька діб поспіль не можуть виїхати з даної країни.

Про це повідомив директор департаменту політики й комунікацій міністерства Олексій Макеєв, передає "Радіо Свобода"

"Щодо цього неподобства надіслали ноту МЗС ОАЕ, лист авіакомпанії. Консул – в аеропорту. За результатами комунікації з білоруським і казахстанським посольствами, ситуація з громадянами їхніх країн – аналогічна. Авіакомпанія виявляється нездатною дбати про пасажирів. Володимир Омелян (міністр інфраструктури України, – ред.) теж долучився. Робимо все, що можемо", – повідомив Макеєв.

Нагадаємо, близько сотні українських туристів кілька діб не можуть вилетіти додому з ОАЕ і перебувають в аеропорту міста Шарджа.