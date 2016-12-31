Україна в 2016 році збільшила експорт ялинкових іграшок

Україна за 10 місяців 2016 року збільшила експорт ялинкових іграшок на 16,7% - до 4,5 млн доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра економічного розвитку - торговий представник України Наталія Микольська.

"Наші іграшки присутні на ринках 25 країн світу, їхній експорт зростає. За 10 місяців цього року ми експортували на 4,5 млн дол. (+ 16,7%). 90,6% складають вироби зі скла, а інші вироби і прикраси становлять лише 9,4% експортних поставок. Основний ринок збуту - це країни ЄС. На ринок зазначених країн протягом 10 місяців 2016 року експортовано 62,3% загального обсягу таких прикрас. При цьому, загальні обсяги поставок у країни ЄС збільшилися на 31,7%. Серед 5 найбільших ринків споживання - 3 країни ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща)... У поточному році з'явилися і нові ринки збуту - Туреччина, Мальдіви, Чехія, Іспанія, Ірландія, Азербайджан, Ісландія", - написала Микольська.

"У той же час, колись найбільший ринок споживання наших ялинкових іграшок, а саме ринок Російської Федерації, у поточному році скоротився ще на 54,4% і склав лише 632,3 тис. дол. (За 10 місяців 2014 його обсяг становив 3,5 млрд дол.)", - додала вона.