Умеров оскаржить внесення його у список діючих терористів РФ

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров має намір оскаржити внесення його Росфінмоніторингом у список діючих терористів РФ, передає 112.ua.

"Напевно, за позицію, якої я продовжую дотримуватися, і що я нікуди не поїхав і продовжую жити в Криму на окупованій території. 12-го травня було порушено кримінальну справу за заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Йде слідство, і я перебуваю під підпискою про невиїзд, у суд матеріали ще не передали, рішення суду ще немає, а я вже опинився в списках організації, яка називається "Росфінмоніторинг". Вони опублікували близько 7 тис. прізвищ людей, які у РФ визнані чинними терористами й екстремістами. Не чекаючи рішення суду, вони вже включили мене в цей список. Але поки ніяких дій немає", - заявив Умеров.

Він також заявив про намір оскаржити рішення про внесення його в цей список.

"Я вже зі своїм адвокатом проконсультувався, в січні подамо в суд і будемо оскаржувати це рішення. Звичайно, ми ніяких ілюзій не маємо. Ми чекаємо активних дій, правильних дій з боку керівництва України, щоб вони не забували ніколи про Крим, щоб ось такі впливові люди, як Віктор Пінчук, не робили заяв про фактично капітуляцію України перед світовою спільнотою, перед РФ", - додав він.

Також він зазначив, що в новому році чекає активніших дій від керівництва України щодо Криму.

Раніше стало відомо, що заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова внесено в розділ "Діючі" переліку терористів і екстремістів на сайті Федеральної служби з фінансового моніторингу під номером 5826.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму закрила доступ до банківської системи окупованого півострова заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову. Він хотів сплатити "штраф за адміністративне правопорушення", присуджений так званим "верховним судом Криму", але в банку йому повідомили, що не можуть провести платіж, оскільки він знаходиться в списку терористів.