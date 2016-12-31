"Застряглі" в ОАЕ українські туристи вилетіли додому, - консул

З аеропорту Шарджі в напрямку України вже вилетіли 109 українців.

Про це в коментарі 24 каналу повідомив консул України у місті Дубаї Олександр Балануца.

Дипломат уточнив, що 109 громадян України вже вилетіли з ОАЕ прямим рейсом Шарджа – Київ.

«Вилетів наш літак – 109 пасажирів на борту – Шарджа – Київ. Я обійду увесь аеропорт,буду дізнаватись, чи залишився тут хтось з українців тут, і далі буду думати, як перебиратись в Дубай, бо там теж складна ситуація, але там теж наші два консули є», – уточнив український консул.

Нагадаємо, близько сотні українських туристів кілька діб не можуть вилетіти додому з ОАЕ і перебувають в аеропорту міста Шарджа.