Жителі Самоа і острова Різдва першими зустріли 2017 рік

У суботу, 31 грудня, мешканці острова Кірітіматі (Острів Різдва), що входить до складу республіки Кірибаті, а також жителі Самоа і Королівства Тонга першими на планеті Земля зустріли 2017 рік.

Для них свято припало на 12:00 за київським часом, передає НБН.

У 1994 році один з кандидатів в президенти Кірібаті пообіцяв громадянам, що якщо він переможе на виборах, то зробить так, що на Острові Різдва будуть першими святкувати Новий рік в усьому світі. Він виграв і дотримав слова: переніс демаркаційну лінію часу (умовна лінія на карті годинних поясів).

З того часу Кірібаті розділена на три часових пояси, тому першими святкують прихід Нового року жителі групи островів Лайн, які розташовані східніше, ніж інші острови цієї країни.

Також о 13:00 за Києвом, Новий рік настав на Фіджі, Тонга, Токелау, островах Фінікс і Нова Зеландія.