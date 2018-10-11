Матері загиблих Героїв Небесної сотні написали Балуху листа підтримки

Незаконно засуджений у Криму український активіст Володимир Балух готується до етапування у колонію РФ. Напередодні він написав, що “честь і гідність мого народу, відстояні на Майдані ціною життів Героїв Небесної сотні, вартують більше, ніж життя окремо взятого мене”.

Ці слова прочитали матері загиблих Героїв Небесної сотні, і написали у відповідь листа підтримки, у якому попросили Балух жити, передає правозахисниця Олександра Матвійчук на своїй сторінці у Facebook.

Зоя Кузьменко, мама Героя Небесної Сотні Максима Шимка:

“Друже, живи! Ми віримо в тебе, збери всі сили і живи, щоб не сталось. Люди сильні духом мають в серці те, що не вмирає, це любов до Батьківщини і своєї родини. Слова твого листа торкнулись кожного з нас до самого серця. Дякуємо за стійкість, мужність і підтримуємо!”

Олена Капінос мама Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса:

"Ми завжди повинні вірити в добро, в те що воно переможе. Ми дуже просимо Вас берегти себе і стати для нас сином на той час, коли ви будете перебувати за гратами. Ми будемо поруч і ми будемо жити надією на скорі переміни у вашому житті!"

Єлизавета Мойсей, мама Героя Небесної Сотні Василя Мойсея:

"Ми просимо вас відчути нашу підтримку і Молитву. У нас у всіх є спільне - ми любимо людей, ми любимо наш народ. Дякуємо Вам за вашу велику любов до України!"

Тамара Кемська, мама Героя Небесної Сотні Сергія Кемського:

"Не можна передати словами, як хочеться вас обійняти, підтримати! Будь-ласка - живіть! Ми дякуємо вам за незламність! І дуже просимо робити все, щоб зберегти своє здоров’я! Будемо слідкувати за кожним днем вашого перебування за гратами. Будемо писати Вам!"

Галина Дідич, дружина Героя Небесної Сотні Сергія Дідича:

"Наші Рідні знали, що честь і гідність варті, щоб за них боротися. Ваше життя вже стало прикладом боротьби за гідність нашого народу. Ми дуже переживаємо за ваше здоров’я. Просимо Вас витримати ці випробування, і повернутися в Україну!"

Катерина Шаповал, мама Героя Небесної Сотні Сергія Шаповала:

"Дорогий наш Володимире! Ми часто думаємо за вас і вашу маму і дуже співчуваємо тому горю, яке прийшло у ваш дім. Ми віримо, що ви все витримаєте і будете опорою вашій мамі. Ми ще разом заспіваємо українських пісень і поласуємо варениками! Боже, бережи Вас!"

Правозахисниця також закликала допомогти якнайшвидше передати ці звернення матерів та дружин Володимиру.

Нагадаємо, лист Балуха, у якому він попросив у разі смерті не залишати його тіло на окупованій території, оприлюднила правозахисниця Тетяна Нарбут-Кондратьєва.

Раніше повідомлялося, що Денісова вимагає надати дані стосовно здоров'я Балуха.

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