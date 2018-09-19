Набуло чинності рішення РНБО про припинення договору про дружбу України з РФ

Указ президента України Петра Порошенка про рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 вересня "Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" опублікований в офіційному виданні органів влади "Урядовий кур'єр".

Згідно з указом, підписаним президентом 17 вересня, він набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до рішення РНБОУ, МЗС має поінформувати Організацію Об’єднаних Націй (ООН), Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Нагадаємо, 17 вересня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.