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Набуло чинності рішення РНБО про припинення договору про дружбу України з РФ

19 вересня, 2018 - 11:02
Фото АПУ

Указ президента України Петра Порошенка про рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 вересня "Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" опублікований в офіційному виданні органів влади "Урядовий кур'єр".

Згідно з указом, підписаним президентом 17 вересня, він набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до рішення РНБОУ, МЗС має поінформувати Організацію Об’єднаних Націй (ООН), Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Нагадаємо, 17 вересня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Джерело: День

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