Польща подасть скаргу в Гаагу на російське розслідування смоленської катастрофи

Найближчим часом Польща планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.

Про це повідомив у середу керівник міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, інформує Польське Радіо.

«Спочатку ми намагалися - протягом року - перевірити, чи є можливість прямо домовитися з росіянами. Росіяни, як ви знаєте, реагували негативно, іноді зарозуміло. (...) Ми також намагалися отримати підтримку від деяких наших союзників, установ, до яких належимо», - підкреслив глава МЗС.

Однак, за словами Ващиковського, всі можливості за сім років уже вичерпано.

«Проте, оскільки справа триває вже сім років, наші можливості вичерпані. У цьому зв'язку, фактично, тепер триває процес оформлення скарги до Міжнародного суду, і найближчим часом ми цю скаргу представимо», - додав він.

Глава МЗС також підкреслив, що точний термін подання скарги залежить від юристів, проте «це можуть бути дні або тижні».

Як відзначається, про можливість подання скарги на розслідування, серед іншого, до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, та порушення справи проти Росії за те, що вона відмовляється повернути загарбану власність Польщі (уламки президентського літака ТУ-154М), міністр заявляв у розмові з Польським пресовим агентством ще у листопаді 2015 року.