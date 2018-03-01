В Україні заборонили болгарську вакцину через смерть дитини

1 березня, 2018 - 19:57
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину проти туберкульозу (БЦЖ), передає Еспресо.
Відповідний документ опублікований на офіційному сайті служби.
Повідомляється, що причиною заборони є повідомлення від Білопільської районної лікарні (Сумська область) про те, що після імунізації померло немовля.
Зазначимо, що була введена вакцина БЦЖ, ліофілізована / BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297, виготовлена болгарською компанією BB-NCIPD Ltd.
Раніше у соцмережах повідомлялося, що у лікарні на Сумщині помер хлопчик, якого вакцинували на третій день життя.
Джерело: Еспресо