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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

В Україні заборонили болгарську вакцину через смерть дитини

1 березня, 2018 - 19:57
Фото з відкритих джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину проти туберкульозу (БЦЖ), передає Еспресо.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті служби.

Повідомляється, що причиною заборони є повідомлення від Білопільської районної лікарні (Сумська область) про те, що після імунізації померло немовля.

Зазначимо, що була введена вакцина БЦЖ, ліофілізована / BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297, виготовлена болгарською компанією BB-NCIPD Ltd.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що у лікарні на Сумщині помер хлопчик, якого вакцинували на третій день життя.

Джерело: Еспресо

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