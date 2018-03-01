ЄК перевірить фінансові потоки у Словаччині у зв'язку з вбивством Куціяка

Після вбивства у Словаччині журналіста Яна Куціяка Європейська комісія проведе розслідування можливого незаконного використання субсидій з бюджету ЄС у цій країні, повідомляє DW.

"Ми уважно розглянемо справу", - заявив у середу, 28 лютого, єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер німецькому виданню Die Welt.

Перед цим стало відомо, що словацький журналіст працював над розслідуванням можливої участі італійської мафії "Ндрангета" у махінаціях із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер сказав, що вважає за можливе використання субсидій ЄС для фермерів та аграрних підприємств Словаччини не за призначенням.

Тим часом у зв'язку із вбивством Куціяка у Словаччині пішов у відставку міністр культури країни Марек Мад'яріч. Також посади залишили секретар Ради національної безпеки Віліам Ясан і помічниця прем'єр-міністра Марія Трошкова, імена яких фігурували в останньому розслідуванні репортера. Він стверджував, що вони були пов'язані з італійським бізнесменом до того, як почали працювати в уряді.

Нагадаємо, у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Тіло 27-річного репортера та його подруги знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову. Зазначається, що вони були вбиті між 22 та 25 лютого.

Раніше також повідомлялося, що Ян Кучак розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".