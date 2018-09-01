Партнер Манафорта визнав свою провину в нелегальній роботі на Партію регіонів та Опозиційний блок

31 серпня федеральна прокуратура США звинуватила бізнес-партнера політконсультанта Пола Манафорта Сема Петтена у веденні діяльності в якості іноземного агента без реєстрації в інтересах української партії Опозиційний блок. Петтен визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством, пише видання The Hill.

Слідство стверджує, що Петтен лобіював інтереси Партії регіонів та Опозиційного блоку в період з 2014-го по 2018 рік. Партнер Манафорта нібито працював з росіянином, позначеним як "Іноземець А". Їхня спільна фірма займалася консультаціями і політичним лобізмом, а також допомагала деякому російському олігархові організовувати зустрічі з представниками Держдепартаменту США та американськими конгресменами. Компанія заробила більше мільйона доларів за цю роботу, йдеться в повідомленні.

The Hill пише, що під "Іноземцем А", ймовірно, мається на увазі багаторічний партнер Манафорта Костянтин Килимник. За даними американських слідчих, з 2006-го по 2014 рік Манафорт, Килимник та інші брали участь "в лобістській кампанії в США за вказівкою Віктора Януковича, Партії регіонів та української влади". У 2011–2014 роках Килимник займався київським офісом компанії Манафорта DMP International.

Петтена не заарештували, проте він повинен здати свої паспорти і кожен раз отримувати дозвіл суду на поїздки за межі Вашингтона. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі і штраф до 250 тис доларів.