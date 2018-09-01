Торгові переговори між США і Канадою продовжаться наступного тижня

Торгові переговори між США і Канадою для пошуку альтернативної до NAFTA угоди продовжаться наступного тижня, тобто після дедлайну, встановленого президентом США. Про це повідомляє DPA.

Адміністрація президента США поінформувала Конгрес про намір підписати торгову угоду з Мексикою через 90 днів. Канада ще "може потрапити на борт, якщо захоче", заявив в п'ятницю торговий представник США Роберт Лайтхазер.

За його словами, Вашингтон і Оттава відновлять переговори в середу після чотирьох днів напружених переговорів на високому рівні в американській столиці на цьому тижні.

Мексика і США вже домовилися про попередню угоду в понеділок. В останні дні також велися переговори між Мексикою і Канадою.

За словами представника США, повний текст угоди між Мексикою та США буде представлений Конгресу протягом 30 днів.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд сказала журналістам у Вашингтоні, що вона виступає за "безпрограшну угоду" для Мексики, Канади і США.

Фріланд підтвердила, що Канада шукає "хорошоъ угоди, а не просто угоди", але визнала, що вони "ще не домовилися".

У ході переговорів США і Канада заявили, що сільське господарство, зокрема молочні субсидії, виявилися важкою перешкодою для подолання.

Канадські офіційні особи, включаючи прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, наполягають на тому, що Оттава не підписуватиме погану угоду, і що вони мають намір продовжувати управляти ланцюгами поставок молочної промисловості.

Оттава також вимагає надійного механізму вирішення спорів, якщо в майбутньому виникнуть будь-які проблеми.

Як відомо, США і Мексика домовилися укласти нову угоду про торгівлю, яка має замінити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA).

За словами президента США Дональда Трампа, переговори з Канадою, яка також є учасницею договору NAFTA, мають початися негайно.

Також він пригрозив Канаді підвищенням мит на автомобілі, якщо не буде досягнута тристороння угода.

Північноамериканська угода про вільну торгівлю NAFTA між Канадою, Мексикою та США почала діяти в 1994 році. Основною метою угоди є усунення бар'єрів у сфері торгівлі та інвестицій.