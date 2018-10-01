Британія планує залишити в Німеччині невеликий військовий контингент після Brexit

Лондон має намір залишити в Німеччині невеликий військовий контингент після виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Про це міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон заявив у неділю, 30 вересня, в ході з'їзду Консервативної партії в Бірмінгемі, передає DW.

Йдеться про близько 185 військових і 60 цивільних співробітників Міноборони. При цьому після Brexit відомство має намір значно скоротити число розміщених в Європі британських солдатів. Це буде зроблено після завершення перехідного періоду в 2020 році.

Міністр особливо відзначив необхідність запуску в армії масштабної освітньої програми для захисту від кібератак. За словами Вільямсона, подібна програма стане "першою у своєму роді в країні НАТО". В майбутньому на навчання не менш як 2 тисяч осіб на рік планується виділяти близько 1 млн фунтів стерлінгів (1,1 млн євро) щорічно, відзначило відомство.

Британія планує вийти зі складу ЄС у березні 2019 року.