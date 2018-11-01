У Тернополі вирішили боротися з недобросовісними водіями за рахунок пасажирів

З першого листопада зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Рішення прийняли 30-го жовтня на засіданні виконкому міськради. Тепер у тролейбусах проїзд коштує 8 гривень, у маршрутках — 9. На три гривні дешевше це обійдеться власникам «Картки тернополянина» і на дві гривні — за наявності електронного квитка. Начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський пояснює ситуацію так: «Чому сьогодні між готівковим і мінімальним тарифами різниця в три гривні? Тільки з тієї причини, що ми хочемо вилучити готівку з розрахунку в громадському пасажирському транспорті. Щоби ми мали достеменні дані про те, що робиться в нас у прибутках, витратах і відповідно — ситуацію контролювати щодо змін тарифів в подальшому. Я вже наголошував на тому, що ми старалися впливати і контролерами, і поліцією, і податковою. Якими тільки силовими методами не боролися з водієм, щоби видавав за готівку квитки, але, на жаль, 35 відсотків готівки ще залишається в тіні».

Начальник управління економіки, промисловості та праці міськради Тетяна Корчак розповіла про те, які чинники впливають на розрахунок тарифів щодо проїзду в громадському транспорті: «Повинні братись до уваги кількість автобусів, відповідно їхні паспорти маршрутів і протяжність, розраховується кількість можливостей заміни коліс, розраховується амортизація, норматив чисельності водіїв. Мінімальна заробітна плата, яку ми закладали в тарифи в 2017-му році, була 3200 гривень. Зараз вона 3723 гривні. У теперішньому тарифі ми вже передбачили мінімальну зарплату, яка буде з січня — 4100 гривень. Так, як анонсує уряд».

Перед подорожчанням, вартість проїзду в маршрутках була 5 гривень і в тролейбусах — 4. З «Карткою тернополянина» і електронним квитком — на гривню дешевше.

Тернополяни обурюються: тарифи зросли, а якість сервісу перевезень і технічний стан маршруток залишаються в незадовільному стані.

Тернополянин Назар Хамуляк розповідає «Дню»: «Я розумію, що для влади найкраще жити в час реформ тому, що люди готові терпіти, аби в подальшому був якийсь позитив. Так само і в цій ситуації — якщо вже влада міста надумала підвищувати ціну за проїзд на таку фантастичну, захмарну величину, то люди, якщо вже готові оплачувати ці реформи, мають отримати щось взамін. Має ставитись питання про оновлення автопарку. Не можуть люди платити так дорого і користуватися тими самими добитими маршрутками. Адже йдеться про безпеку, комфорт, якість перевезень. Якщо ціну на проїзд в громадському транспорті підвищили на 100 відсотків, то я впевнений, що вже сьогодні власники таксі роблять нараду і їм просто смішно не скористатися з такої ситуації і не підняти тарифи, як мінімум на 50 відсотків. Адже, коли маршрутка коштує такі гроші, то навіть при нинішній фантастичній вартості на паливо, вигідніше користуватися автівкою».

Пані Ганна добирається щодня на роботу з масиву «Дружба» до центру міста. «Картки тернополянина» у неї нема. «Платимо 9 гривень, але за кілька зупинок не виправдано брати такі гроші, зважаючи на якість перевезень, стан маршрутки. Настільки бувають обдерті ті маршрутки і тролейбуси, що просто страшно в них заходити», — наголошує жінка.

Пан Юрій каже, що здебільшого ходить пішки. «Перш за все, негативно ставлюся до цього рішення міськради тому, що для такого невеликого міста, як Тернопіль, то є не виправдано завищені ціни на проїзд. А щодо «Картки тернополянина, то особисто я її виробляти не буду, оскільки на роботу і назад ходжу пішки. Відстань майже три кілометри, проте для мого здоров’я вважаю це корисним. Але «Карта тернополянина» — вихід зі ситуації для таких категорій населення, як пенсіонери».

Бойкотувати маршрутки і тролейбуси з 1-го листопада закликали тернополян журналісти видання «20 хвилин», оголосивши безстрокову акцію. «Ми оголошуємо флешмоб «Пішки на роботу». Скажіть «ні» маршруткам і тролейбусам! Мета флешмобу — привернути увагу влади та громадськості до необґрунтовано підвищених тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Ходити пішки нині здорово і модно. До того ж наше місто не є великим і добратися пішки у потрібне місце часто можна у межах однієї години», — йдеться на Інтернет-сайті видання.

Лариса МИРГОРОДСЬКА, Тернопіль