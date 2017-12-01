Іспанія розпочала екстрадицію Онищенка, - посольство

Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка, суд зобов’язав його з’являтися кожного місяця

Про це йдеться у повідомленні посольства Іспанії, яке представили під час засідання Солом’янського суду прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає "Громадське".

"За рішенням суду Іспанії, до нього застосовано умовне звільнення, тобто, запобіжний захід. Тепер першого числа кожного місяця він зобов’язаний з’являтися до суду Іспанії, який розглядає екстрадицію", — сказав прокурор Андрій Перов.

Водночас, захист Онищенка в суді намагався оскаржити лист Генеральної прокуратури, яким ще в грудні 2016 року слідчі просили Іспанію про екстрадицію.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

Таке рішення щодо Онищенка іспанський суд ухвалив 13 листопада 2017 року.