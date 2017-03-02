У Києві чоловік з пістолетом захопив маршрутку

У Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.

Унаслідок цього поранення дістав один чоловік, за попередніми даними, водій маршрутки, передає портал dtp.kiev.ua.

Як повідомляє портал, на вул. Малишка, 15 чоловік викинув з маршрутки водія, пасажири встигли вискочити.

Після події почалася погоня. На бул. Перова маршрутка протаранила автівку, внаслідок чого постраждав водій автомобіля. Через 3 км на колі на Райдужній маршрутка протаранила поліцейське авто, яке перегородило йому рух. Патрульні відкрили вогонь і пошкодили колеса та лобове скло автобуса.

У свою чергу, злочинець зник біля залізничної станції "Троєщина", де вийшов з розбитого транспортного засобу.

Поліція оголосила в розшук злочинця за застосування вогнепальної зброї. За описом: ріст 170-185 см, 30-35 років, одягнений в чорний камуфляж.

Нагадаємо, у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги з 14 по 24 травня 2017 року аеропорт "Київ" (Жуляни) буде закритий.