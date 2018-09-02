Мей: Мене не змусять прийняти компроміси у питанні Brexit

Прем'єр-міністер Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде на поступки критикам всередині країни та дотримуватиметься свого плану щодо майбутніх відносин з Євросоюзом після Brexit, передає DW.

"Мене не змусять прийняти компроміси до пропозицій, ухвалених у Чекерсі (у липні 2018 року у заміській прем’єрській резиденції Чекерс була ухвалена стратегія щодо Brexit), які не відповідають нашим національним інтересам", — заявила Мей.

Британський прем’єр додала, що наступні місяці "будуть критичними у визначенні майбутнього країни" і вона "усвідомлює свою місію".

Згідно із планом британського уряду, Британія запропонує ЄС створити зону вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Але критики Мей всередині Консервативної партії, які є прихильниками повного розриву з ЄС, закидають їй, що такий Brexit означає, що частина економіки Британії навіть після виходу з ЄС буде регулюватися законодавством блоку.

Як повідомлялося раніше, головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє не виключає безладного виходу Великої Британії з Європейського Союзу. У розмові з Deutschlandfunk він заявив, що держави-члени ЄС "повинні бути готові до всього", зокрема – що Лондон і Брюссель на домовляться про угоду.