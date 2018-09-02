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Порошенко: Частка ЄС у зовнішній торгівлі України сягнула 42%

2 вересня, 2018 - 15:35
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Частка Європейського Союзу у зовнішній торгівлі України сягнула 42%. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що рівно рік тому в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

"Сьогодні країни Європейського Союзу стали найбільшим торговельним партнером України - частка ЄС у зовнішній торгівлі України сягнула 42%", - заявив Порошенко.

За його словами, за перше півріччя цього року Україна експортувала до ЄС товарів та послуг на 11,2 млрд доларів, що майже на 2 млрд доларів більше за аналогічний період минулого року.

"Ми й надалі поглиблюватимемо не лише торговельно-економічну, але й секторальну і політичну інтеграцію України до ЄС", - підсумував президент.

Як повідомлялося, у I кварталі 2018 року експорт до ЄС перевищив імпорт на 27,5 млн доларів. Експорт до ЄС в I кварталі склав 5,7 млрд дол. Причому за цей період зафіксовано позитивне торговельне сальдо: експорт перевищив імпорт на 27,5 млн доларів.

 

Джерело: День

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