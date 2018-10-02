ВР ввела штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції

Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект №7474 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект закону підтримали 233 парламентаря.

Законом визначається, що ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.

Документом пропонується встановити, що використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках - за рішенням керівника поліції.

Відповідно до проекту, незаконне використання ознак належності до Нацполіції, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-68 тисяч гривень) та на фізосіб - підприємців, посадових осіб - від 4 до 5 тисяч таких мінімумів (68-85 тисяч гривень).