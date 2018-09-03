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Балуху погрожують переведенням у карцер, - Чийгоз

3 вересня, 2018 - 21:09
Фото Reuters

Керівництво сімферопольського СІЗО перевело в іншу камеру українського активіста Володимира Балуха і шукає приводу перевести його до карцеру.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, інформують Крим.Реалії.

"Його перевели в іншу камеру на другий поверх. Це двомісна камера. Поки в карцер його не відправили, але намагаються", – зазначив він.

За словами Чийгоза, умови в карцері неприпустимі для активіста, що голодує, враховуючи його стан здоров'я.

"Це підвал з дуже вогкими приміщеннями. Там низькі стелі і все дуже в жахливому стані. Там повна антисанітарія", – додав він.

Нагадаємо, що на 167 день голодування політв'язень Кремля Балух дуже погано себе почуває.

Джерело: Радіо Свобода

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