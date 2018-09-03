Балуху погрожують переведенням у карцер, - Чийгоз

3 вересня, 2018 - 21:09
Керівництво сімферопольського СІЗО перевело в іншу камеру українського активіста Володимира Балуха і шукає приводу перевести його до карцеру.
Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, інформують Крим.Реалії.
"Його перевели в іншу камеру на другий поверх. Це двомісна камера. Поки в карцер його не відправили, але намагаються", – зазначив він.
За словами Чийгоза, умови в карцері неприпустимі для активіста, що голодує, враховуючи його стан здоров'я.
"Це підвал з дуже вогкими приміщеннями. Там низькі стелі і все дуже в жахливому стані. Там повна антисанітарія", – додав він.
Нагадаємо, що на 167 день голодування політв'язень Кремля Балух дуже погано себе почуває.
Джерело: Радіо Свобода