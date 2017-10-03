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Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ

Могеріні розглядають як потенційного лауреата Нобелівської премії миру

3 жовтня, 2017 - 13:58
Фото Reuters

Представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні розглядається як один із вірогідних лауреатів на отримання Нобелівської премії миру у 2017 році. Таку думку висловив директор Інституту дослідження миру (м. Осло) Генрік Урдал, повідомляє Укрінформ.

На думку експерта, цього року Норвезький Нобелівський комітет серед важливих світових подій, які сприяли утвердженню миру, розглядає успішне завершення переговорів щодо іранської ядерної програми (2015 рік).

У цьому процесі велику роль зіграв Євросоюз, зокрема й особисто Могеріні.

Як повідомляє Нобелівський комітет, номінантами на премію миру в 2017 році зареєстровано 318 кандидатів, серед яких 215 осіб та 103 організації.

Лауреати Нобелівської премії миру будуть названі 6 жовтня, а церемонія нагородження пройде у грудні.

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