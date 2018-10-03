У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

У Стокгольмі оголосили імена цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з хімії. Нагорода дісталася Френсіс Арнольд, а також Джорджу Сміту та серу Грегорі Вінтеру.

Про це йдеться у Twitter The Nobel Prize.

“Королівська Шведська академія наук вирішила нагородити Нобелівською премією з хімії-2018 з одного боку Френсіс Арнольд, а з іншого – Джорджа Сміта та сера Грегорі Вінтера”, – йдеться у повідомленні.

Френсіс Арнольд відмітили за роботу у галузі спрямованої еволюції ферментів.

Сміт і Вінтер отримали премію “за фаговий дисплей пептидів та антитіл”.

Розробки науковців допоможуть створювати нові ліки.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Chemistry is announced. Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/j0hkL3rkpp — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018