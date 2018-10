У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

У Стокгольмі оголосили імена цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з хімії. Нагорода дісталася Френсіс Арнольд, а також Джорджу Сміту та серу Грегорі Вінтеру.

Про це йдеться у Twitter The Nobel Prize.

“Королівська Шведська академія наук вирішила нагородити Нобелівською премією з хімії-2018 з одного боку Френсіс Арнольд, а з іншого – Джорджа Сміта та сера Грегорі Вінтера”, – йдеться у повідомленні.

Френсіс Арнольд відмітили за роботу у галузі спрямованої еволюції ферментів.

Сміт і Вінтер отримали премію “за фаговий дисплей пептидів та антитіл”.

Розробки науковців допоможуть створювати нові ліки.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018