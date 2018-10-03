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ЛуЇ Арагон, французький письменник, критик і громадський діяч

У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

3 жовтня, 2018 - 19:09
Фото з Twitter Nobel Prize

У Стокгольмі оголосили імена цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з хімії. Нагорода дісталася Френсіс Арнольд, а також Джорджу Сміту та серу Грегорі Вінтеру.

Про це йдеться у Twitter The Nobel Prize.

“Королівська Шведська академія наук вирішила нагородити Нобелівською премією з хімії-2018 з одного боку Френсіс Арнольд, а з іншого – Джорджа Сміта та сера Грегорі Вінтера”, – йдеться у повідомленні.

Френсіс Арнольд відмітили за роботу у галузі спрямованої еволюції ферментів.

Сміт і Вінтер отримали премію “за фаговий дисплей пептидів та антитіл”.

Розробки науковців допоможуть створювати нові ліки.

Джерело: День

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