Україна зайняла друге місце за кількістю тенісних титулів у цьому сезоні

Завдяки перемогам Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської у турнірах WTA, Україна посіла друге місце в списку країн, чий актив поповнився новими титулами в цьому році (на турнірах WTA, без урахування WTA 125K, в одиночному розряді).

Про це повідомляє btu.org.ua.

Українки вибороли шість титулів. Еліна Світоліна взяла трофеї в Брісбені, Дубаї, Римі та Сінгапурі. Леся Цуренко захистила звання чемпіонки в Акапулько, а Даяна Ястремська виграла дебютний титул в Гонконзі.

Лідером сезону залишиться Чехія, яка зусиллями Петри Квітової і Кароліни Плішкової отримала сім титулів в цьому році. Квітова стала чемпіонкою в Досі, Санкт-Петербурзі, Празі, Мадриді та Бірмінгемі, а Плішкова – у Штутгарті і Токіо.

Варто відзначити, що у цьому сезоні свій перший фінал на рівні WTA провела Катерина Козлова (на Тайвані, Бабош Тімеа обіграла українку в двох сетах), а Катерина Бондаренко стала фіналісткою на змаганнях серії WTA 125k в Індіан-Уеллсі (програла Сарі Еррані в двох партіях).

Читайте також про перемогу Світоліної на Підсумковому турнірі-2018 у матеріалі "Як Світоліна довела усім, що вона зірка тенісу".

Нагадаємо, НОК відзначив Світоліну нагородою "Гордість України".