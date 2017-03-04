У Києві встановили меморіальну таблицю Івасюку

У Києві на Будинку звукозапису встановили меморіальну дошку українському композитору Володимиру Івасюку, пише 24tv.ua.

4 березня 2017 року йому б виповнилося 68 років.

Володимир Івасюк однин із засновників української естрадної музики. Автор понад сотні пісень, інструментальних творів і музики до вистав.

Загинув Івасюк у 30-річному віці у лісі поблизу Львова за загадкових обставин. Офіційна версія тодішньої радянської влади – самогубство.

Після загибелі композитора на його творчість наклали неофіційну заборону. А кримінальну справу засекретили. Але три роки тому розслідування поновила українська Генпрокуратура. Слідчим вдалось довести, що смерть композитора - то справа рук радянського КДБ.

Звання Героя України геній української музики отримав посмертно – за 30 років після своєї трагічної смерті.