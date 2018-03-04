НАБУ розслідує виграш Ляшка в лотерею

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали тимчасовий доступ до речей та документів "Української національної лотереї" щодо виграшів голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду від 26 лютого.

Олег Ляшко задекларував виграші від лотереї на суми 283 тис. грн і 134 тис. грн 24 жовтня 2017 року, але, відповідно до листа "Української національної лотереї", протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано. У листі підприємства йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Солом’янський суд дав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів (призів) Ляшка за період з 1 січня 2017 по 24 жовтня 2017 року включно. Ухвала діє протягом одного місяця.