На Вінниччині у дитячому садочку отруїлися восьмеро дітей

У дошкільному навчальному закладів № 3 міста Могилева-Подільського через гостру кишкову інфекцію до лікарні було госпіталізовано восьмеро дітей у віці від 3-х до 6-ти років. Як повідомила заступник начальника відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олена Голубовська, інцидент стався 2 квітня поточного року. Остання дитина поступила до лікарні 3 квітня увечері.

«По обіді 2 квітня до Могилів-Подільскої окружної лікарні інтенсивного лікування поступили перші пацієнти з діагнозом «гостра харчова токсикоінфекція». На наступний день дітей побільшало. Загалом зараз у лікувальному закладі перебуває восьмеро дітей із середнім та важким перебігом хвороби, – коментує Олена Голубовська. – Ми проведи дезінфекцію у дитячому закладі, відібрали матеріал для лабораторного дослідження, в тому числі обстежили персонал кухні. Вогнище інфекції було ліквідоване, поширення не відбувається.

Наразі головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області проводить санітарно-епідеміологічного розслідування. Причини інфекції встановлять за результатами лабораторного дослідження.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина