Австрія підтримує санкції і продовжить економічний тиск на РФ, - Курц

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастьяном Курцом, який прибув до Києва з робочим візитом.

Про це повідомляє прес-служба голови столиці.

Кличко подякував за підтримку європейських прагнень України. І особливо відзначив важливість продовження санкцій ЄС проти Росії.

"Вчора стало відомо, що дипломати ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти російських політиків і сепаратистів в Криму і на Донбасі. Ми очікуємо на оприлюднення цього важливого рішення. Важливого для стримування подальшої агресії Росії. Просимо також підтримки в тиску на Росію щодо звільнення українців — політичних в‘язнів Росії і військовополонених українських захисників", — наголосив мер Києва.

Канцлер Австрії, країни, яка сьогодні головує в Раді Європи запевнив, що в ЄС розуміють важливість стримуючих факторів і тиску на РФ.

"Ми підтримуємо санкції і продовжимо економічний тиск на Росію. І, так, ми знаємо імена політичних в‘язнів та наполягаємо на їх звільненні", — відзначив Себастьян Курц.

Нагадаємо, Австрія надасть додатково €1 млн для гуманітарних заходів на сході України.