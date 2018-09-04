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Австрія підтримує санкції і продовжить економічний тиск на РФ, - Курц

4 вересня, 2018 - 14:24
Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастьяном Курцом, який прибув до Києва з робочим візитом.

Про це повідомляє прес-служба голови столиці.

Кличко подякував за підтримку європейських прагнень України. І особливо відзначив важливість продовження санкцій ЄС проти Росії.

"Вчора стало відомо, що дипломати ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти російських політиків і сепаратистів в Криму і на Донбасі. Ми очікуємо на оприлюднення цього важливого рішення. Важливого для стримування подальшої агресії Росії. Просимо також підтримки в тиску на Росію щодо звільнення українців — політичних в‘язнів Росії і військовополонених українських захисників", — наголосив мер Києва.

Канцлер Австрії, країни, яка сьогодні головує в Раді Європи запевнив, що в ЄС розуміють важливість стримуючих факторів і тиску на РФ.

"Ми підтримуємо санкції і продовжимо економічний тиск на Росію. І, так, ми знаємо імена політичних в‘язнів та наполягаємо на їх звільненні", — відзначив Себастьян Курц.

Нагадаємо, Австрія надасть додатково €1 млн для гуманітарних заходів на сході України.

Джерело: День

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