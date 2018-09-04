У Британії керівники медіа закликали уряд контролювати інформацію у соцмережах

Керівники відомих британських ЗМІ і телекомунікаційних компаній закликали уряд країни ввести незалежний нормативний нагляд за інформацією в соціальних мережах.

Про це йдеться в відкритому листі, який підписали BBC, Sky, ITV, Channel 4, BT та TalkTalk, повідомляє Media Sapiens.

Підписанти зазначають, що інтернет надає багато хороших можливостей, однак, як і всі медіа, він може нести загрози. Зокрема йдеться про дитячу експлуатацію, вплив фейкових новин на політику, психічне здоров'я дітей та інші небезпеки.

Суспільні та приватні компанії, які підписали листа, не вважають «реалістичним чи доцільним», аби лише самі інтернет-компанії на кшталт Facebook чи Google вирішували, який контент є прийнятним. Вони переконані, що для цього потрібний також незалежний регулятор.

«Мова йде не про цензуру, а про те, щоб зробити інтернет безпечнішим, забезпечуючи звітність і прозорість рішень, які приймають ці приватні компанії», — наголошується у зверненні.

Раніше Ofcom, регуляторний орган у сфері медіа та телекомунікацій Великої Британії, повідомяв, що не має повноважень боротися зі шкідливим онлайновим контентом. Тепер очільниця Ofcom Шерон Вайт публічно заявила, що підтримує ідею незалежного регуляторного контролю контенту технологічних компаній, які публікують новини.

Нагадаємо, у липні комітет Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту закликав жорсткіше регулювати соціальні мережі. Його голова Даміан Коллінз заявив, що обсяг дезінформації в інтернеті зростає й це становить серйозну загрозу демократії.

А британське Управління комісара з питань інформації стало першим відомством, яке призначило американській компанії Facebook штраф за витік мільйонів особистих даних користувачів соцмережі компанії Cambridge Analytica. Штраф становив 660 тисяч доларів США.