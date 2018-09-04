Україна та Молдова планують створити "зелений коридор" зарядних станцій для електромобілів

Україна та Молдова планують створити "зелений коридор" зарядних станцій для електрокарів. Відповідні наміри сторони задекларували під час зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука з представниками Фонду енергоефективності Молдови, йдеться у повідомленні прес-служби Держенергоефективності.

"Молдовська сторона розглядає шляхи стимулювання внутрішнього ринку електромобілів та можливості створення коридору розвиненої мережі зарядних станцій "Україна-Молдова-ЄС". Учасники зустрічі наголосили на необхідності створити робочу групу щодо розвитку "зеленого коридору" для зарядних станцій", — йдеться у повідомленні.

У Агентстві нагадали, що продажі електромобілів в Україні почали зростати після прийняття закону щодо зняття імпортного мита. Крім того, до кінця поточного року скасовано ПДВ на ввезення електрокарів та акцизне оподаткування.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, щодня 20 українців пересідають на електромобілі, а темпи придбання українцями електромобілів постійно зростають.

Як повідомлялося, кількість електромобілів в Європі в першому півріччі 2018 року перевищила мільйон, а до кінця року дорогами європейського континенту їздитимуть вже 1,35 млн таких машин.