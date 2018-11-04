Катерина Гандзюк пішла з життя

Херсонська активістка, радниця міського голови Катерина Гандзюк померла. Про це повідомляється на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook, яку ведуть друзі Катерини. Цю інформацію друзі також підтверджують особисто.

«Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня цього року Катерину Гандзюк облили концентрованим розчином сірчаної кислоти, від чого потерпіла отримала близько 40% опіків.

У замаху на Катерину Гандзюк підозрюють п’ятьох осіб. Це Сергій Торбін, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Микита Грабчук. Усі – учасники бойових дій у зоні АТО у складі п’ятого окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.

Вишневський, Васянович і Горбунов перебувають під домашнім арештом. Вони визнали свою співучасть у злочині і дали покази. Вони вказують, що облити Гандзюк кислотою їм запропонував Сергій Торбін, за що пообіцяв грошову винагороду.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон