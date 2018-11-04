У Чехії запалили свічки пам’яті жертв Голодомору

У столиці Чехії учасники української громади країни долучилися до міжнародної акції «Запалімо свічку пам’яті!».

Кілька десятків українців та чехів зібралися на Старомнестській площі в історичному центрі міста, щоб ушанувати пам’ять мільйонів українців, загиблих від Голодомору 1932–33 років в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Проведення цьогорічної акції присвячено пам’яті дітей, які померли або не народилися внаслідок геноциду.

«Важко взагалі уявити, що щоденно може помирати 75 тисяч людей. Геноцид українського народу завдав такого страшного удару нашій нації, що ми досі не можемо позбутися цих наслідків. Це був не лише моральний, фізичний удар. Це був удар по генофонду, оскільки третина з усіх загиблих – діти. Ми всі повинні не просто пам’ятати цю найбільшу трагедію українського народу в нашій історії, ми повинні робити все для того, щоб жодних гібридних війн проти України ніколи більше не було», – сказав у своїй промові посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Під час акції було зачитано імена 85 дітей, які загинули під час Голодомору у Дніпропетровській області. Після цього учасники запалили свічки, з яких виклали напис «1932–33», та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Організаторами акції пам’яті виступило посольство України в Чехії та міжнародна асоціація українців «Євромайдан». Окрім Праги, до акції в Чехії долучилися також міста Брно та Ліберець.

Міжнародна акція «Запалімо свічку пам’яті!» ініційована Світовим конгресом Українців і підтримана Міністерством закордонних справ України, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору».

Триватиме вона до 24 листопада цього року – Дня пам’яті жертв Голодомору.

До цієї дати щодня учасники акції по всьому світу зачитуватимуть нові імена 85 померлих від Голодомору дітей із різних областей України та вшанують їхню пам’ять, запаливши символічні свічки.