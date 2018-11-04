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Вінничани, які пересувають на візках, презентують у столиці інклюзивну танцювальну виставу

4 листопада, 2018 - 16:53
Фото надано автором

27 листопада в Українському домі відбудеться прем’єрний показ інклюзивної вистави «Inclusion in harmony», у якій задіяні професійні актори, танцюристи та вінничани на візках. Сюжетно постановка поділена на три історії: перша розповідає про вроджені вади здоров’я, її героями є молоді батьки, які чекають на народження дитини; друга присвячена українським військовим, котрі  отримали інвалідність внаслідок бойових дій на Донбасі; третя – продемонструє, як життєві обставини можуть «посадити» людину в інвалідний візок. Організатором проекту є громадська організація «Розвиток. Розвиток». Її керівниця Ірина Борзова каже, що з глядачами артисти ділитимуться не вигаданими, а власними життєвими історіями, тому буде привід і поплакати, і посміятися, і замислитись над життя, і дещо переосмислити.

«В нашій країні інклюзія тільки розвивається, тому для всіх нас важливо вчитися долати бар’єри, і не лише зовнішні, але й внутрішні. Артисти на інвалідних візках мовою танцю розкажуть глядачам про те, як не здаватися перед життєвими обставинами і радіти всупереч усьому, – розповідає Ірина Борзова. – Спершу прем’єра буде продемонстрована вінничанам. Показ відбудеться 18-го листопада у Вінницькому музично-драматичному театрі імені Садовського. А 27 листопада її зможуть побачити кияни та гості столиці».

Під час вистави глядачі матимуть можливість оглянути фотовиставку, яка присвячена громадській активістці, урядовій уповноваженій з прав людей з інвалідністю Раїсі Панасюк. Вона, власне, і стала натхненницею створення інклюзивних танцювальних вистав у Вінниці. Один з танці, який буде презентований у рамках інклюзивної вистави, буде поставлений за мотивами її улюбленого вірша Ліни Костенко «Людина не літає, а крила має!».

У проекті задіяно близько сотні артистів різного віку: балет «Крила України» Центру військово-музичного мистецтва ПС ЗСУ, танцювальний колектив «Гармонія», вихованці данс-клубів «Болеро» та «Артфьюжин», інклюзивного колективу «Соняшник» та навіть представник Національної параолімпійської збірної зі спортивних танців на візках Іван Сивак.

Вхід на виставу – за безкоштовними запрошеннями. Їх можна отримати в касі театру імені Садовського (м. Вінниця, вул. Театральна, 13), Українському домі (м. Київ, вул. Хрещатик, 2), реабілітаційному центрі «Гармонія» (м. Вінниця, вул. Винниченка, 5) або замовити за номером телефона 067-765-50-25.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора

Джерело: День

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