Дослідники з США і Британії розробили революційну генну терапію для відновлення зору у дітей

Дослідники зі США і Британії розділять премію в один мільйон євро (1,16 мільйона доларів) від португальського наукового фонду за розробку революційної генної терапії, яка відновила зір у дітей.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Щорічну премію Vision Award фундації Champalimaud Foundation з Лісабону, Португалія, вручили у вівторок за роботу над лікуванням дітей, які від народження були незрячими через генетичні захворювання”, - йдеться в повідомленні.

Фонд стверджує, що дослідження принесли медичну революцію, поклавши початок новому лікуванню генетичних захворювань.

Переможцями є Майкл Редмонд із Національного інституту очей США, який провів перші ранні дослідження в цій галузі, а також дослідницькі групи в Пенсильванії, Флориді та Лондоні, які спиралися на цю роботу.