Кабмін підвищив ціни на вино, горілку і коньяк

Кабмін підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% і вина – на 4,5-13,5%

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

Згідно з постановою, ухваленою на засіданні уряду в середу, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити на 12,4% – до 89,4 грн (із 397,76 грн до 447 грн за літр 100%-го спирту).

Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 19,6% – до 321 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищено на 13,5% – до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздріб, на кріплені вина і вермути – на 8,9%, до 49 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку “три зірки” з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, “чотири зірки”, відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн та з 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяку “п’ять зірок” у документі мінімальну оптову ціну знижено з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібну підвищено з 692,6 грн до 758,3 грн.

Згідно з пояснювальною запискою, мінімальні ціни на алкогольну продукцію, що діють на сьогодні, були затверджені у вересні 2017 року.

Підвищення мінімальних цін на алкоголь пов’язане зі зростанням цін на складові, компоненти виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі.

Постанова набуде чинності через 10 днів після її опублікування.