В Україні спростили процес будівництва вітряних електростанцій

Верховна Рада спростила вимоги до проведення експертизи проектів будівництва вітряних електростанцій (ВЕС).

За прийняття відповідного законопроекту №8015 проголосували 250 депутатів, передає Рубрика.

Відповідний закон спрощує процедуру отримання дозволів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики. Зокрема, в ньому знижується клас впливу таких об’єктів на навколишнє середовище.

Відзначимо, що закон дає можливість відносити ВЕС до класу наслідків СС1 (незначні наслідки), тоді як раніше такі об’єкти прирівнювалися до класу наслідків не нижче СС2.

“Відповідно до чинного законодавства, експертиза проектів будівництва проводиться, зокрема в частині дотримання екологічних норм. Крім того, така експертиза є обов’язковою для об’єктів будівництва, які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище. Таким чином, виникає дублювання державних погоджувальних процедур, що суперечить принципам будівельного законодавства”, – йдеться у пояснювальній записці.