Українцям треба самим будувати свою державу, - Філарет

Україна хоче увійти до Європейського Союзу, але це не є нашою самоціллю, оскільки будувати нову державу українцям треба самим.

Про це заявив у виступі на національному форумі «Трансформація України» предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, повідомляє Укрінформ.

«Ми всі хочемо увійти в європейську сім'ю держав, але не для того, щоб Європа навчила нас, як треба будувати державу. Ніхто за нас нічого не зробить. Ми, українці, повинні самі, але з їх допомогою, створити таку систему, яка давала б Україні можливість увійти в Європейський Союз»,- сказав Філарет.

Водночас він зауважив що членство в ЄС не є нашою самоціллю.

«Ми хочемо увійти туди, щоб узяти від нього все краще - свободу, демократію, добробут людей. Але створити таку державу повинні ми самі»,- підкреслив предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, Філарет заявив, що замість примирення Російська православна церква намагається повернути УПЦ-КП до Московського патріархату.