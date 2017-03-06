Від забруднення навколишнього середовища щороку помирає 1,7 млн дітей, - ВООЗ

Забруднення навколишнього середовища є причиною смерті 1,7 млн ​​дітей щороку по всьому світу. Про повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

За оцінками ВООЗ, в одному випадку з чотирьох причиною смерті дитини у віці від одного місяця до п’яти років є нездорове навколишнє середовище. Основними його проявами експерти називають забруднення повітря, пасивне куріння, відсутність чистої води і санітарних заходів, неправильну гігієну.

"Забруднене навколишнє середовище представляє смертельну небезпеку, особливо для маленьких дітей. Їхні органи, що формуються, і імунна система, маленькі тіла та дихальні шляхи роблять їх особливо уразливими перед брудним повітрям і водою", — заявила генеральний директор ВООЗ Маргарет Чень.

В організації зазначають, що найпоширеніші захворювання, які призводять до смерті дітей, — діареї, малярії та пневмонії — можна запобігти, поліпшивши навколишнє середовище.

Як відомо, Мінприроди четвертий рік поспіль не виділяє кошти на утилізацію небезпечних відходів. Багато регіонів України страждають від отруйних речовин, які продовжують накопичуватися у непристосованих для цього місцях.

Нагадаємо, в Австралії вчені зробили відкриття, що дозволить розробити ліки для стійких до антибіотиків бактерій.