У Вінниці військових авіаторів "познайомили" з гетьманом Скоропадським

Уроки з історії Гетьманату влаштували для солдатів та офіцерів окремої бази забезпечення Командування Повітряних Сил Збройних Сил України співробітники Центру історії Вінниці. Лекцію, яка відбулася сьогодні, 6 березня, приурочили до сторіччя від проголошення Української Держави та 145-річчя від дня народження гетьмана Павла Скоропадського. Історики пояснювали військовослужбовцям значимість спадщини Української Держави Павла Скоропадського, розповідали про його досвід державотворчої роботи та ефективність політики соціального партнерства, класових компромісів і національного примирення. Окремим блоком розглянули розбудову війська, презентувавши однострої та знаки розрізнення військ (емблеми, кокарди), які використовувалися за часів Гетьманату і збереглися до сьогодні.

«На тлі руйнівних соціальних експериментів більшовиків, які тривали в сусідній Росії, в Україні налагоджувалося нормальне економічне та соціальне життя саме за часів Гетьманату Павла Скоропадського. Традиції хліборобської України, гетьманської України, сильної руки, в якійсь частині дослідження уніформи і формації української військова – вони цікаві не лише історикам, але й нинішнім військовослужбовцям – безпосереднім продовжувачам військових традицій. Тому разом з історіями про армію часів Центральної Ради, часів Директорії УНР, ми зобов’язані доносити і таку інформацію. Вона жодним чином не заперечувала українську державність. Більше того, дехто вважає, що це була єдина фактична надій на порятунок України того часу. І про це треба говорити, – каже директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен. – Ідея прочитати лекцію про Павла Скоропадського військовим авіаторам не наша, вона у них була запланована в рамках національно-патріотичної підготовки особового складу. Ми фактично її виконавці. Але саме новини у Facebook, пов’язані із Скоропадським від газети «День», надихнули нас на тему і головні її акценти. Сподіваюся, що лекція була цікавою та корисною для військових, бо хоча в Інтернеті і є багато інформації про той період, ми намагалися окреслити подати цей період з маловідомими фактами, орієнтуючись на військову тематику».

Заступник командира військової частини 0549 з морально-психологічного забезпечення, підполковник Андрій Швець каже, що це не перша зустріч особового складу окремої бази забезпечення Командування Повітряних Сил Збройних Сил України із співробітниками Центру історії Вінниці, одразу зауважуючи, – точно не остання.

«Минулого разу бійцям розповідали про авіацію УНР. Дискусія була досить жвавою. Цього разу тема серйозніша – про історичні передумови приходу до влади, а також життєвий шлях Павла Скоропадського. Але бійці слухали і навіть дещо записували. Як на мене, особливо цікавими були слайди з елементами уніформи тих часів. Такого у книжках з бібліотеки точно не знайдеш, – підкреслює підполковник. – Ми й надалі будемо співпрацювати з Центром історії Вінниці, бо національно-патріотичний напрямок роботи без історичної складової не побудуєш».

Найближчим часом Центр історії Вінниці планує презентувати військовослужбовцям виставку про українське військо 1917-20 років. Відкрити її планують за участі представників командування Повітряних Сил України.

Щоб про маловідомі сторінки з історію України знали не лише бійці особового складу, але й вище керівництво.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора