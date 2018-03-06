В ООН закликають визнати право людини на безпечне навколишнє середовище

Прийшов час визнати право людей на безпечне, чисте і здорове навколишнє середовище, повідомляє Радіо ООН.

Про це заявив Спеціальний доповідач ООН з питання про права людини і навколишнє середовищу Джон Нокс, представляючи свою доповідь членам Ради ООН з прав людини.

У цьому документі Джон Нокс пропонує основні положення нового міжнародно-правового документа.

«Здорове довкілля - необхідна умова для забезпечення прав людини, включаючи право на життя, харчування, воду і розвиток», - йдеться в заяві експерта. За його словами, більше ні в кого немає сумнівів в тому, що права людини і стан навколишнього середовища взаємопов'язані.

Спеціальний доповідач ООН зазначив, що, хоча цей зв'язок визнається в ряді регіональних угод і в конституціях більшості країн світу, на глобальному рівні такого правового документа немає.

У своїй заяві Спецдоповідач процитував Віктора Гюго: «... неможливо чинити опір ідеї, якщо її час настав». Він закликав членів Ради підтримати цю ініціативу.