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У Кабулі внаслідок подвійного теракту загинули 26 людей

6 вересня, 2018 - 16:19
Фото AFP

В Афганістані в Кабулі в результаті подвійного теракту в середу загинули щонайменше 26 людей, в тому числі двоє журналістів. До лікарень із поранень доставили 91 постраждалого, пише AFP.

Зазначається, що перший теракт стався у спортивному залі, де розміщувалася секція боротьби. Близько 6 вечора терорист-смертник застрелив неозброєного охоронця біля входу в зал, увійшов у приміщення і підірвав вибухівку.

Згодом, через годину, на вулиці біля спортивного залу вибухнув припаркований автомобіль. Цей вибух, очевидно, був направлений на журналістів та працівників служби екстреної допомоги, які зібралися на місці.

В результаті другого вибуху загинули двоє співробітників афганського агентства Tolo News, які працювали на місці теракту, - 28-річний журналіст Самім Фарамарз та 23-річний оператор Раміз Ахмаді.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "ІДІЛ".

Як повідомлялося, раніше у вересні внаслідок теракту в Кабулі загинув кандидат в депутати парламенту Афганістану Анвар Ніязі.

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