У зоні викидів "Кримського титану" перебувають 6 сіл Херсонської області, - ОДА

В Херсонській області, у Каланчацькому та Чаплинському районах, 6 сіл розташовані у зоні викидів заводу "Кримський Титан".

Про це повідомив "Громадському радіо" голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

За його словами, 6 населених пунктів Херсонської області у Каланчацькому та Чаплинському районах підпадають під викиди заводу, залежно від напрямку вітру.

"Не можна сказати, що так було завжди. Викиди такого характеру - це жирні відкладення з вмістом сірчистої кислоти та іншими інгредієнтами. Такого ще не було. Ми цілодобово проводимо моніторинг повітря. Працюють медичні групи для того, щоб виявити причинно-наслідковий зв’язок між поганим самопочуттям і хімічними елементами, які є у повітрі і на цій території", - розповів Гордєєв.

Він також зазначив, що після того, як медики нададуть висновки обстежень, обласна влада вирішить, чи призупиняти навчальний процес для дошкільнят.

Нагадаємо, на Херсонщині госпіталізували 15 дітей з підозрою на хімотруєння через ситуацію в Армянську.

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