Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини.
Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

У зоні викидів "Кримського титану" перебувають 6 сіл Херсонської області, - ОДА

6 вересня, 2018 - 14:30
Фото Reuters

В Херсонській області, у Каланчацькому та Чаплинському районах, 6 сіл розташовані у зоні викидів заводу "Кримський Титан".

Про це повідомив "Громадському радіо" голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

За його словами, 6 населених пунктів Херсонської області у Каланчацькому та Чаплинському районах підпадають під викиди заводу, залежно від напрямку вітру.

"Не можна сказати, що так було завжди. Викиди такого характеру - це жирні відкладення з вмістом сірчистої кислоти та іншими інгредієнтами. Такого ще не було. Ми цілодобово проводимо моніторинг повітря. Працюють медичні групи для того, щоб виявити причинно-наслідковий  зв’язок між поганим самопочуттям і хімічними елементами, які є у повітрі і на цій території", - розповів Гордєєв.

Він також зазначив, що після того, як медики нададуть висновки обстежень, обласна влада вирішить, чи призупиняти навчальний процес для дошкільнят.

Нагадаємо, на Херсонщині госпіталізували 15 дітей з підозрою на хімотруєння через ситуацію в Армянську.

Читайте також - "Армянськ: наслідки окупації".

Більше новин

ВРУ скасувала мораторій на експорт лісу-кругляка
Денісова звернулась до ООН через екологічне лихо в окупованому Криму
В окупованому Армянську через хімічний викид закривають "Кримський титан"
Україна та Молдова планують створити "зелений коридор" зарядних станцій для електромобілів
Інвестиції до України зросли на 26%
У Чернівцях збудують екологічні парковки

Новини партнерів

Loading...