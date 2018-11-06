Країни G7 закликають покарати замовників вбивства Гандзюк

Посли країн "Великої сімки" стурбовані зростанням насильства щодо активістів громадянського суспільства в Україні й закликають притягнути до відповідальності замовників і виконавців подібних нападів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter канадського головування у групі послів G7.

"Ми дуже засмучені смертю Катерини Гандзюк та висловлюємо наші співчуття її родині та друзям. Ми глибоко стурбовані зростанням насильства щодо активістів громадянського суспільства. Замовники та виконавці таких нападів повинні бути притягнуті до відповідальності", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв розповів деталі вбивсттва херсонської активістки Катерини Гандзюк.