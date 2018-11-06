НАЗК продовжило повну перевірку декларацій Омеляна та Мосійчука

НАЗК продовжило на 30 календарних днів повну перевірку декларацій глави Мінінфраструктури Володимира Омеляна та очільника Держагентства резерву України Вадима Мосійчука. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Національне агентство прийняло рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані Мосійчуком Вадимом Адамовичем, головою Держагентства резерву України, за 2017 рік; Омеляном Володимиром Володимировичем, міністром інфраструктури України, за 2015 рік (виправленої)", - ідеться у повідомленні.

Крім того, Національне агентство на засіданні ухвалило рішення про початок перевірки декларацій щодо восьми осіб, а також затвердило результати таких перевірок щодо 13-ти суб’єктів декларування.

"Рішення про початок відповідних перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень правоохоронних органів (щодо 2-х осіб), громадських організацій (щодо 2-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені", - зазначили в агентстві.

Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих суддею Вищого господарського суду України Воліком Іваном Миколайовичем; народним депутатом України Кривохатьком Вадимом Вікторовичем; заступником начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з митними правопорушеннями Луганської митниці ДФС Савченком Ігорем Володимировичем; головою Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області Сенченком Олександром Олеговичем; першим заступником голови Полтавської обласної ради Холодом Євгенієм Миколайовичем; слідчим слідчого відділу Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області Чернєєвим Сергієм Михайловичем; начальником відділу аналітичного забезпечення Департаменту кіберполіції Національної поліції України Чубенко Іриною Василівною та заступником голови Державної служби зайнятості Ярошенком Валерієм Станіславовичем.

Також на засіданні були ухвалені рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій 13-ти посадовців.

"Відповідні перевірки розпочинались за зверненнями громадських організацій. Інформація, вказана у таких зверненнях, про можливе відображення недостовірних відомостей підтвердилась щодо 10-ти посадовців. Щодо інших 3-х посадових осіб відомості не були підтверджені", - зазначили у НАЗК.

У НАЗК також нагадали, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, "у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені", та на підставі статті 50 Закону України "Про запобігання корупції".