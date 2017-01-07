США дислокують близько 300 військових на півдні Афганістану

Корпус морської піхоти США розмістить близько 300 своїх військовослужбовців на півдні Афганістану в рамках місії НАТО для навчання афганських силових структур, повідомляє Радіо Свобода.

"Ці війська будуть розміщені у провінції Гельманд, де останніми місяцями йдуть запеклі бої між афганськими урядовими силами й бойовиками ісламістського руху "Талібан", - зазначається у повідомленні.

Нині таліби, які останнім часом помітно розширили захоплену ними частину території Афганістану, контролюють майже всю цю провінцію, де широко вирощується опійний мак, урядові сили утримують по суті тільки її центр, місто Лашкар-Гах.

Після виведення з Афганістану більшої частини міжнародних сил НАТО там за двосторонньою домовленістю далі перебуває майже 10 тисяч американських військових, офіційно в небойових ролях, переважно як радники та інструктори.

Нагадаємо, що в США повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІД.