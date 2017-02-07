Вища рада правосуддя ухвалила зміни, які спрощують арешт суддів

Сьогодні з метою дотримання конституційних гарантій незалежності і недоторканності суддів, прав прокурорів Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час засідання оголосив рішення ВРП про внесення змін до глави 18 Регламенту "Надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Вищої ради правосуддя.

Як зазначають у ВРП, відповідно до прийнятого рішення подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом розглядається Радою не пізніше ніж через 5 днів з дня його отримання. Подання про надання згоди на утримання під вартою чи арештом стосовно судді, який затриманий під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, розглядається невідкладно після надходження подання у межах строків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

"Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила зміни до Регламенту щодо надання згоди на утримання судді під вартою або арештом. Подання Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на обрання запобіжного заходу, пов’язаного з обмеженням волі, Рада розглядатиме негайно. Ці зміни до Регламенту Ради дають змогу суду, зі свого боку, розглянути це питання у строк, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, тобто протягом 72 годин з часу затримання особи", - заявив Бенедисюк.

За його словами, у разі необхідності засідання Вищої ради правосуддя проводитимуться у вихідні або святкові дні.

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