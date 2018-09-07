У Вінниці розпочав роботу VІ Міжнародний інвестиційний форум, який об’єднав майже 150 іноземних делегацій

«Подільським Давосом» умовно називають Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», який сьогодні відкрився у Вінниці. Уже шостий рік поспіль він збирає представників влади, дипломатичного корпусу іноземних держав, інвестиційних компанії та експертів з різних куточків світу, щоб презентувати інвестиційний потенціал Вінниччини. Основними темами цього року стали посилення регіональної конкурентоспроможності, розвиток інвестиції в інфраструктуру, енергоефективість та енергоощадність.

«На цьогорічний форум завітало близько 150 іноземних делегацій, які приїхали на Вінниччину в першу чергу, щоб розвідати обстановку, вивчити індустріальний потенціал області, налагодити зв’язки для можливої подальшої співпраці. Наш «Подільський Давос» – це площадка для дискусій, для розвитку інвестиційного клімату області і України загалом», – прокоментував голова вінницької ОДА Валерій Коровій.

До учасників заходу з вітальним словом звернувся також голова обласної ради Анатолій Олійник та Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він зазначив, що проведення інвестиційного форуму вже приніс свої результати. Зокрема сьогодні, напередодні Дня міста, за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у Вінниці відкривається перша черга нового сучасного заводу компанії UBC GROUP. Він стане першим підприємством, яке розташоване на території індустріального парку Вінниці.

У рамках пленарного засідання форуму провідні підприємці Вінниччини та експерти поділилися з учасниками заходу секретами реалізації успішних інвестиційних проектів. Власний досвід презентували голова правління Агрохолдингу «Мироніський хлібопродукт» Юрій Косюк, голова наглядової ради ДУ «Юкрейнінвест» Данило Білак та президент UBC GROUP Ігор Гуменний. До обговорень важливих тем на інвестиційному форумі долучилися екс-віце-прем’єр-міністр Словацької Республіки, а нині керівник стратегічної групи радників Прем’єр-міністра України Іван Міклош та керівник офісу з просування експорту економічного розвитку і торгівлі України Мар’яна Каганяк.

Нагадаємо, метою міжнародного інвестиційного форуму є активізація економічної співпраці на Вінниччині, встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного співробітництва задля розвитку регіону.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора