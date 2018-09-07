В Ізмірі відкриють українську школу

6 жовтня відбудеться офіційне відкриття першої української суботньої школи при Українській спілці солідарності в Ізмірі (Туреччина).

Про це Укрінформу повідомила заступник голови спілки Олена Озбек.

“Наша Українська спілка солідарності в м.Ізмірі була офіційно зареєстрована тільки на початку 2018 року, і ось нарешті 6 жовтня відкриваємо довгоочікувану суботню школу”, – сказала вона.

Зазначається, що на учнів чекає “цікаве та захоплююче вивчення української мови та культури, всесторонній розвиток дітей з індивідуальним підходом, прищеплення любові до України та української мови, а також психологічна підтримка соціального розвитку дитини”.

Набір до суботньої школи здійснюється у три групи:

1 група – дошкільнята (4-7 років) – вивчення української мови та культури в ігровій формі за домопогою пісень, віршів, танців, ліпки та казкотерапії.

2 група – молодші школярі (7-10 років) – діти, що вже навчилися читати та писати в турецькій школі, розпочнуть навчання читанню та письму українською мовою. Навчання проходитиме в ігровій формі з урахування державної освітньої програми України. Також діти вивчатимуть математику та природознавство українською мовою.

3 група – підлітки (12-16 років) – для тих, хто володіє українською мовою, пропонуються тренінгові групи українською мовою.

Офіційне відкриття розпочнеться о 13:00 за адресою: Alsancak, Kırbrıs Şehitleri Cad. 1464 sokak No:2.

Для запису до школи та отримання додаткової інформації потрібно звертатися: 0539-9703077 (Олена), 0553-6853787 (Тетяна).