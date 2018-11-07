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Театр на Подолі номіновано на європейську архітектурну премію

7 листопада, 2018 - 17:51
Фото з архіву "Дня"

Відреставрована будівля Театру на Подолі номінована на архітектурну премію Mies van der Rohe Award 2019.

"Друзі, раді поділитися з вами чудовою новиною. Наш проект Театр на Подолі номінований на премію Mies van der Rohe 2019", - йдеться в повідомленні бюро Drozdov & Partners в Facebook.

Премія Mies van der Rohe Award була заснована Фондом Міс ван дер Рое і Європейською комісією в 2001 році. Її присуджують раз на два роки. Метою премії є досягнення розуміння трансформацій і формування європейського середовища, інновацій в галузі архітектури.

Після оголошення номінантів, журі складає шортлист з 40 проектів, з яких обирають п'ятьох фіналістів.

Джерело: День

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